قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية محمد فريد، يوم الأربعاء، إنه يجري دراسة طلب إصدار صندوق جديد للاستثمار في الذهب، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف فريد أن الصندوق الجديد سيكون الثالث من نوعه، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في البلد.

وشهد العام الماضي إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب هو صندوق "AZ-Gold"، فيما شهد العام الجاري الموافقة على إطلاق ثاني صندوق وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك".

وتوفر تلك الصناديق بدائل استثمارية للمواطنين بمختلف قدراتهم المالية للحفاظ على قيمة مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية في مصر، إذ يعتبر الذهب ملاذ آمن مخزن للقيمة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.

وسمحت مصر في مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لفترة، ليتداول حاليا في نطاق 48.5 جنيه في المتوسط.

وبلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في صندوقين الذهب اللذين أُطلقا بمصر أكثر من 102.9 ألف شخص بنهاية مارس 2024، وفق ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية الأربعاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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