أعلنت مبادلة للطاقة، اكتشاف خزان غاز في البئر الاستكشافي "تشينكيه - 1" الواقع في منطقة "اس كيه 320" قرب سواحل ماليزيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء.

ومبادلة للطاقة تابعة لحكومة أبوظبي وتعمل في عدة دول. وهي المشغل لمنطقة "اس كيه 320" في ماليزيا، بحصة 55% في عقد مشاركة في الإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا