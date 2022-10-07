قاد الهبوط الحاد لأسعار الزيوت النباتية، مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية - الصادر عن منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة الجمعة - للتراجع للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.

وتراجع متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 1.1 نقطة مقارنة بأغسطس، إلى 136.3 نقطة في سبتمبر، مع انخفاض أسعار الزيوت 6.6%.

لكن مؤشر الأسعار لا يزال مرتفع بنسبة 5.5% من قيمته المسجلة قبل عام، وفقا للتقرير.

وخلال سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5% وارتفعت أسعار القمح و الأرز ب 2.2% لكل منهما.

وخفضت المنظمة، توقعاتها لإنتاج الحبوب العام الجاري لتكون أقل 1.7% عن العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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