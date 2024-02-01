أبقت شركة قطر للطاقة الحكومية، أسعار الديزل والبنزين الذي يعرف أيضا بالجازولين بأنواعه في الدولة، خلال شهر فبراير 2033 كما هي بدون تغيير، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الأربعاء.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

أسعار المنتجات البترولية في قطر خلال فبراير:

-لتر الجازولين 95 عند 2.10 ريال قطري وهي نفس أسعار يناير.

-لتر الجازولين 91 عند 1.95 ريال قطري بدون تغيير.

-لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري بدون تغيير.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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