ثبتت شركة قطر للطاقة الحكومية، أسعار الديزل والبنزين بأنواعه في الدولة، لشهر يوليو 2023 من دون تغيير عن أسعار يونيو، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على تويتر يوم الخميس.

وللشهر الثالث، ستظل أسعار لتر الجازولين 95 كما هي عند 2.10 ريال قطري والجازولين 91 عند 1.95 ريال قطري والديزل عند 2.05 ريال قطري للتر الواحد.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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