ثبتت شركة قطر للطاقة الحكومية، أسعار الديزل والبنزين بأنواعه في الدولة، لشهر سبتمبر 2023، من دون تغيير عن أسعار اغسطس، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

وستظل أسعار لتر الجازولين 95 كما هي عن أغسطس عند 2.10 ريال قطري والجازولين 91 عند 1.90 ريال قطري والديزل عند 2.05 ريال قطري للتر الواحد.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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