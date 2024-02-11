أعلنت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار بيع التبغ المُسخن والسجائر للمستهلك اعتبارا من يوم الاثنين 12 فبراير الجاري وبحد أدنى 8 جنيه (نحو 0.26 دولار)، وفق بيان للشركة يوم الأحد.

وشملت زيادة الأسعار السجائر من العلامات التجارية "ميريت" و"مارلبورو" و"ال أند إم" بكافة أنواعها.

تأتي تلك الزيادة بعدما كانت شركة فيليب موريس مصر رفعت في نوفمبر الماضي أسعار منتجاتها من التبغ والسجائر بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة.

ووفق قائمة الأسعار المعلنة الأحد، فقد ارتفع السعر الرسمي لعبوة سجائر "ميريت" بأنواعها إلى 85 جنيه بدلا من 74 جنيه سابقا.

وبات سعر عبوة سجائر "مارلبورو" بأنواعها 79 جنيه بدلا من 69 جنيه.

وزاد السعر الرسمي لعبوة سجائر "ال أند إم" بأنواعها إلى 59 جنيه مقابل 50 جنيه سابقا.

ورفعت الشركة أسعار نوعين من التبغ المُسخن بمقدار 8 جنيه إلى 56 جنيه. والتبغ المسخن هو التبغ المستخدم في أجهزة إلكترونية تعمل على تسخينه بدلا من حرقه كما هو الحال في السجائر.

وتشهد أسعار السلع في مصر تقلبات في الآونة الأخير، في ظل شح للسيولة الدولارية التي تحتاجها الدولة المعتمدة على الاستيراد، ومع ترقب تخفيض جديد للعملة المحلية تحتاجه مصر من أجل مراجعة أولى لبرنامج من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وفي ظل تلك الأوضاع ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية ليقارب 70 جنيه للدولار في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض عن هذا المستوى، فيما يظل السعر الرسمي قرب 31 جنيه للدولار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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