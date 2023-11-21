أعلنت شركة شل مصر اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، وفق بيان الشركة.

وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ولتجارة الغاز في البحر المتوسط. وسبق أن أعلنت في فبراير الماضي عن خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى العام 2025 في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.

وأظهرت نتائج حفر أول بئر، ضمن مشروع شل الاستكشافي لحفر 3 آبار بالمنطقة وجود طبقة حاملة للغاز، فيما "لا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع"، وفق البيان.

ويقع البئر عند مستوى 250 متر تحت سطح البحر، وفق البيان.

وتعمل شل مصر، التي انطلقت سنة 1911، في التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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