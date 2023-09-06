فازت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" برخصتي موقعي "محدد" و"الردينية" لاستكشاف خامات معادن، وفق بيان من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية الأربعاء على إكس (تويتر سابقا).

وشركة معادن، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.18% من أسهمها، تشرف على تشغيل 17 منجم وموقع، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة.

ووفق البيان، يتوقع أن يحتوي موقع "محدد"، الذي تقدر مساحته بأكثر من 139 كيلومتر مربع ويقع في منطقة عسير، على النحاس والزنك والذهب والرصاص، فيما يتوقع أن يحتوي "الردينية" الذي تقدر مساحته بأكثر من 75 كيلومتر مربع في منطقة الرياض، على الزنك والفضة.

وتتضمن التزامات الاستكشاف حفر أكثر من 61 ألف متر في أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير المواد والاحتياطيات التعدينية.

ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها ضمن برنامج تنويع اقتصادي يعرف بـ "رؤية 2030"، ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي بـ 64 مليار دولار في 2030.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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