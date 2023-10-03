وافق مجلس إدارة شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والأغذية على خطة استثمارية بقيمة 405 مليون ريال للتوسع في قطاع المخبوزات، وفق ما أعلنته الشركة الثلاثاء على بورصة تداول السعودية.

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتستهدف الشركة، زيادة منتجات المخبوزات الطازجة والدخول في قطاع المخبوزات المجمدة في المملكة وأسواق أخرى.

وتتوسع شركات سعودية في نشاطها، في إطار خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب البيان، فمن المتوقع إنجاز الخطة الاستثمارية خلال سنتين وسيتم تمويلها من خلال التدفقات النقدية الداخلية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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