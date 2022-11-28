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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يوم الاثنين عن تأسيس "شركة أرض مصر للصوامع والتخزين" التي ستشمل أنشطتها إنشاء وإدارة وتخزين الصوامع.
ووقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الحكومية اتفاقية مساهمين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري الذي تأسس عام 1930 لتحقيق أهداف التنمية الزراعية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي في بيان إن من أهداف الشركة إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية وغيرها.
معلومات عن الشركة الجديدة:
بحسب بيان صدر يوم الأحد عن الشركة العامة للصوامع والتخزين:
ـ يبلغ رأس مالها المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه.
ـ تمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 45% منها.
ـ 40% للبنك الزراعي المصري.
ـ 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وفي نفس بيان وزارة التموين، قال علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري إن القدرة التخزينية للقمح في الصوامع زادت إلى 3.6 ملايين طن.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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