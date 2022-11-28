أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يوم الاثنين عن تأسيس "شركة أرض مصر للصوامع ‏والتخزين" التي ستشمل أنشطتها إنشاء وإدارة وتخزين الصوامع.

ووقعت الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين الحكومية اتفاقية مساهمين مع الشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري الذي تأسس عام 1930 لتحقيق أهداف التنمية الزراعية.

وقال وزير ‏التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي في بيان إن من أهداف الشركة إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها.

معلومات عن الشركة الجديدة:

بحسب بيان صدر يوم الأحد عن الشركة العامة للصوامع والتخزين:

ـ يبلغ رأس مالها المرخص به 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه.

ـ تمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 45% منها.

ـ 40% للبنك ‏الزراعي المصري.

ـ 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين.

وفي نفس بيان وزارة التموين، قال علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي ‏المصري إن القدرة التخزينية للقمح في الصوامع زادت إلى ‏‏3.6 ملايين طن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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