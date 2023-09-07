أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" تعيين سامر بن عبد العزيز بن محمد الحقيل في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة خلفا لطارق عبد العزيز النعيم، وفقا لبيان من الشركة لبورصة تداول الخميس.

ولوبريف، التي تأسست في 1976، هي مملوكة بنسبة 70% لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

من هو الحقيل؟

(وفقا للبيان)

- انضم لشركة أرامكو في عام 1997.

- تدرج في مناصب قيادية في الشركة.

- في عام 2022 قام بإنشاء وقيادة الإدارة المعنية بشؤون الشركات الدولية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

- عمل كرئيس تنفيذي في شركة البترول السعودية الدولية في نيويورك بأمريكا في 2016 وتولى مسؤولية إدارة مبيعات الزيت إلى أمريكا الشمالية.

- حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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