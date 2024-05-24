قرر مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، تكليف زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية إبراهيم عشماوي.

والبورصة السلعية، أنشأت في مصر في عام 2020 وبدأت عملها بشكل رسمي في نوفمبر 2022، وهي - وفق موقعها - سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية للتسعير من خلال تفاعل العرض والطلب، ما يسهم في تنظيم السوق والتجارة الداخلية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يتمتع حمزة بخبرة في مجال البورصات والأنشطة المالية والمؤسسات المالية وريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.

وحمزة حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، وماجستير إدارة الأعمال، ويقترب من الحصول على درجة الدكتوراة.

كما عمل، أكاديميا من خلال التدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وكان حمزة، رئيس لقطاع الإفصاح والحوكمة في البورصة المصرية حتى شهر مايو 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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