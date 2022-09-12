*تم تصحيح سعر بنزين 95

أعلن متحدث باسم مصرف لبنان المركزي أن البنك توقف عن منح اعتمادات لشراء المنتجات البترولية عبر منصة صيرفة، لتنتهي مرحلة رفع الدعم التدريجي عنها.

وقال في تعليق لزاوية عربي: "البنك أوقف إعطاء اعتمادات لشراء البترول على منصة صيرفة...البنك لم يعطِ 100% مؤخرا، أعطى نسبة معينة وهذه النسبة توقفت، ولذلك لن يؤثر على السوق."

وصيرفة هي منصة يعتمدها المصرف المركزي منذ العام الماضي لمساعدة البنوك على توفير الدولار.

ولجأ المصرف المركزي إلى رفع الدعم تدريجيا في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019.

وبحسب رويترز، خفض المركزي في الأسابيع الأخيرة بشكل تدريجي كمية الدولارات المتاحة عبر صيرفة، كجزء من خطة شاملة لإنهاء الدعم على معظم السلع.

وقال متحدث باسم البنك المركزي لرويترز إن على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء ما يشير إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد.

و في وقت صياغة الخبر، بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 35.3 ألف ليرة، وفقا لمنصة ليرة ريت آب التي تتابع سعر السوق السوداء. فيما بلغ سعره على صيرفة خلال الأسبوع الماضي نحو 28 ألف ليرة، بحسب رويترز.

وبلغ سعر بنزين 95 نحو 638 ألف ليرة الاثنين، وبنزين 98 نحو 653 ألف ليرة، والديزل 790 ألف ليرة، بحسب منصة ليرة ريت غير الرسمية.

وقال محمد طربية المحلل الاقتصادي بزاوية عربي وأستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان إن: "تسريع القرار هدفه تخفيف انهيار الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي، بعدما سجل أقل من 10 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة".

وتوقع طربية أن يشهد سعر الصرف في السوق السوداء تقلبات على إثر القرار، مضيفا: "تقلب بسعر الصرف سيتبعه تقلب في أسعار البنزين التي ستنعكس بالطبع على تكلفة التصنيع، وسيضغط على سعر الدولار نتيجة الطلب المتزايد."

وبعيدا عن المحروقات، أقرت الحكومة في مايو استخدام قطاع الاتصالات منصة صيرفة لتقديم خدمات الهاتف بما فيها المكالمات.

(إعداد شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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