فازت بي بي البريطانية، بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بحسب بيان للشركة يوم الاثنين.

وتمتلك شركة بي بي 82.75% من حقوق التنقيب في الامتياز الأول وهي المشغل لمنطقة الامتياز، فيما تستحوذ شركة وينترشال ديا على 17.25% من حقوق التنقيب.

وتمتلك بي بي نسبة 50% من حقوق التنقيب في الامتياز الثاني بالتساوي مع شركة إيني الإيطالية المشغل لمنطقة الامتياز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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