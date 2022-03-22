نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، يوم الاثنين، أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، على خلفية هجمات تبنتها جماعة الحوثي في اليمن – المدعومة من إيران يوم الأحد- استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.



وقال المصدر، إن تزويد الحوثي بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، يترتب عليه آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.



وأضاف أن ذلك "يؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، ما يهدد - بلا شك - أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية"، بحسب ما جاء في الوكالة.



وخلال الفترة الماضية، استهدفت جماعة الحوثي أهداف في السعودية من بينها مطارات ومواقع نفطية بعضها تابع لأرامكو، فيما أعلنت المملكة صد عدد من الهجمات بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، لكن العمليات الحوثية في الفترة الأخيرة تركز على استهداف منشآت النفط.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)