رفعت الإمارات أسعار بيع البنزين والديزل لشهر سبتمبر، وفقا لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر سبتمبر:

-سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.40 درهم بدلا من 2.95 درهم في أغسطس .

-سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 3.23 درهم بدلا من 2.95 درهم في أغسطس .

-سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 3.31 درهم بدلا من 3.02 درهم في أغسطس .

-سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 3.42 درهم بدلا من 3.14 درهم في أغسطس .

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا