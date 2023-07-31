رفعت الإمارات أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، وفقا لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم الاثنين.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر أغسطس:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.95 درهم بدلا من 2.76 درهم في يوليو.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.95 درهم بدلا من 2.81 درهم في يوليو.

- سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 3.02 درهم بدلا من 2.89 درهم في يوليو.

- سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3.14 درهم بدلا من 3 درهم في يوليو.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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