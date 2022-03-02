قال الأردن، الأربعاء، إن لديه مخزون من القمح يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة 15 شهر، فيما تكفي مخزونات الشعير والنخالة لمدة 11 شهر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، قوله إن "مخزون المملكة الاستراتيجي ضمن الحد الآمن".

ولم يستورد الأردن القمح خلال عامي 2021 و 2022 من روسيا بسبب فرض الأخيرة ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة، بل يأتي نحو 90% من إجمالي ما يستورده الأردن من القمح من رومانيا، بحسب بيان سابق لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

فيما يستورد الأردن الشعير من استراليا وفرنسا والمانيا ورومانيا.

وتواجه الدول العربية التي تستورد نحو 25% من صادرات القمح العالمية، وتتفاوت نسبة اعتمادها على القمحين الروسي والأوكراني، أزمة ارتفاع الأسعار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تخطت أسعار القمح أعلى مستوى سجلته في 9 أعوام.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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