ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي إلى 6.413 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 6.317 مليون برميل في فبراير، وفق بيانات مبادرة جودي الصادرة يوم الاثنين.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

فيما انخفض إنتاج السعودية -وهي من أكبر مصدري النفط في العالم- من النفط الخام في مارس الماضي إلى 8.973 مليون برميل يوميا من 9.011 مليون برميل يوميا في فبراير.

ويتماشى مستوى الإنتاج هذا مع مستهدفات المملكة البالغة نحو 9 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، في ظل خفضين طوعيين تطبقهما السعودية لإنتاجها من النفط.

وتطبق المملكة خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على توقعات نمو الطلب على النفط خلال العامين الجاري والمقبل بدون تغيير، في تقريرها الشهري عن مايو الصادر الثلاثاء الماضي.

وظلت توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. وهي ذات التوقعات في تقرير الشهر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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