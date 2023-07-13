ارتفعت الأرباح الصافية لشركة جلفار للهندسة والمقاولات العُمانية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 10.3% لتصل الى 881 ألف ريال (2.28 مليون دولار) مقارنة ب 799 ألف ريال في النصف المماثل من العام السابق، وفق النتائج المالية الأولية التي نشرتها الشركة الخميس على بورصة مسقط.

وشركة جلفار للهندسة والمقاولات التي تأسست عام 1972، هي إحدى شركات الإنشاءات والهندسة في سلطنة عُمان، وتقوم بالمهام الإنشائية في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى الطرق والجسور، والمرافق العامة في كل من سلطنة عُمان، الكويت، قطر، الإمارات، ليبيا، والهند.

وارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول على أساس سنوي بنسبة 56.2% إلى 122.6 مليون ريال مقارنة بـ 78.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا