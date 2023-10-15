قال هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية، إن الاستثمارات الجديدة التي ضختها الشركة هذا العام في التوسع في خطوط إنتاج، ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بما يتراوح بين 5 و 7%.

وبلغ حجم هذه الاستثمارات 400 مليون جنيه تمثلت في شراء خطوط إنتاج جديدة.

وتعمل شركة إيديتا التي تأسست عام 1996 في مجال إنتاج الأغذية الخفيفة مثل الكرواسون والمقرمشات ومن منتجاتها مولتو، وتودوا ، وفريسكا، وهوهوز.

"ستساهم الخطوط الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض منتجاتنا.. سنطلق منتجات جديدة خلال الربع الحالي أو أوائل العام القادم،" يضيف هاني برزي لزاوية عربي.

وتحدث برزي عن أن الشركة في الوقت الراهن لا تدرس فرص جديدة للاستحواذ على أي شركات جديدة، قائلا "لدينا النية دائما للتوسع لا يوجد حاليا أي فرص للدراسة".

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي زيادة أسعار بعض منتجاتها في وقت يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاع مستمر، فيما يقول رئيس الشركة "لا يوجد اتجاه لزيادة أسعار منتجاتنا مرة أخرى في الوقت الراهن".

ولدى الشركة استثمار وحيد خارج مصر في دولة المغرب بدأ العمل في نهاية عام 2021.

"إيرادات المغرب تمثل نحو 4% من إيرادات شركة إيديتا،" تبعا لبرزي.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، قفزت إيرادات الشركة إلى 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وحسب بيانات الشركة، قفز صافي الربح خلال الفترة 116% على أساس سنوي لتصل إلى 809.8 مليون جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي وصفية منير للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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