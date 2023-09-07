أعلنت "أدنوك للغاز" يوم الخميس عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تتراوح قيمتها من 1.65 مليار درهم إلى 2 مليار درهم (من 450 إلى 550 مليون دولار) مع شركة "بتروتشاينا الدولية المحدودة" الصينية.

وأضافت الشركة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان نشرته بورصة أبوظبي أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد على الحضور العالمي المتنامي للشركة في أسواق شرق وجنوب آسيا.

وتسعى "أدنوك للغاز" إلى توفير إمدادات مستدامة من الغاز الطبيعي الذي تعتبره وقود انتقالي نظرا لانبعاثاته الكربونية المنخفضة مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وكانت قد وقعت في يوليو مع مؤسسة الهند النفطية المحدودة على اتفاقية لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عام.

وتصل طاقة أدنوك للغاز الإنتاجية إلى حوالي 10 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وتوفر 60% من احتياجات الإمارات من الغاز وتصل منتجاتها إلى عملائها في أكثر من 20 دولة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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