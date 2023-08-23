

تسلمت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، الناقلة "أرزنة" وهي ثالث ناقلة نفط ضمن أربع ناقلات نفط خام عملاقة تعمل بالوقود المزدوج ستنتهي من تسلمها هذا العام، وفقا لبيان من الشركة لبورصة أبوظبي.

وأدنوك للإمداد والخدمات هي ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك.

وكانت الشركة تسلمت الناقلة الأولى في يونيو، والناقلة الثانية في يوليو.

ويبلغ طول الناقلة "أرزنة" 336 متر ووزنها 300 ألف طن متري، وتحمل ما يقرب من 2 مليون برميل من النفط الخام، وهي مصممة للرحلات الطويلة لشحن النفط الخام إلى العملاء حول العالم، وفقا للبيان.

وقالت الشركة، إنه من المخطط أن تنخرط الناقلة في نشاط السوق بشكل فوري. على أن يتم استلام الناقلة الرابعة والأخيرة في الربع الرابع من العام الجاري.

وخصصت "أدنوك للإمداد والخدمات" استثمارات بحوالي 2 مليار دولار، لبناء سفن منخفضة لانبعاثات، وخفضت كثافة الكربون في أسطولها بأكثر من 20% بين عامي 2018 و2022، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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