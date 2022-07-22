وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاق الجمعة يسمح باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، والذي من المتوقع ان يساهم في تخفيف أزمة الغذاء التي يشهدها العالم بعد بدء الحرب بين البلدين فبراير الماضي.

ووفقا لبيانات سي إن بي سي، تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 3% الجمعة، بعد توقيع الاتفاق.

وتعتبر أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم وخصوصا للدول العربية مثل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

للمزيد: إنفوجرافك - الخبز والحرب

وكانت أوكرانيا، قبل الحرب، تعرف بسلة غذاء العالم، لكن نتيجة لتداعيات الغزو الروسي تضررت سلاسل الإمداد – خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح - وارتفعت أسعار الحبوب والمواد الغذائية لمستويات قياسية قفزت بالتضخم في الكثير من الدول.

وتم الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا. وتم التوقيع في إسطنبول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا