حددت شركة رتال للتطوير العمراني النطاق السعري للطرح العام الأولي للشركة في بورصة السعودية بين 112 و120 ريال للسهم (بين 29.8 و32 دولار)، يوم الأربعاء.

وتشهد السوق السعودية منذ العام الماضي نشاط ملحوظ على مستوى طروحات الشركات، سواء الخاصة أو الحكومية.

وستطرح شركة رتال، 12 مليون سهم بما يمثل 30% من رأس مالها في سوق المال، يُخصص منها 10% للأفراد، بحسب اعلان شركة الأهلي المالية - المستشار المالي ومدير الاكتتاب - على موقع تداول.

وتبدأ اليوم فترة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وتنتهي في 31 مايو 2022.

نبذة عن رتال

تأسست رتال للتطوير العمراني في 2012، وهي شركة سعودية تعمل بالتطوير العمراني وخاصة المجتمعات العمرانية المتكاملة.

تعمل الشركة في أكثر من 30 مشروع، ولديها محفظة أراضي 2.6 مليون متر مربع، وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروعاتها قيد التطوير والمستقبلية 9.5 مليار ريال ، وفقا لموقعها الإلكتروني.

حققت الشركة إيرادات في 2020 بنحو 587 مليون ريال وصافي ربح 99 مليون ريال (26.4 مليون دولار).

تمتلك شركة الفوزان القابضة 93.75% من أسهم الشركة، والفوزان هي واحدة من الشركات العائلية الأكثر شهرة في السعودية تعمل منذ 60 عام ولديها استثمارات متنوعة في البيع بالتجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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