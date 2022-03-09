أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية، وفقا لبيان وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء.



وتضمن القرار تأسيس "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" لتختص بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف والرقابة عليها.



وفي يوليو 2021، أعلن مصرف الإمارات المركزي، عزمه إصدار عملة رقمية ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، لكنه لا يقبل أو يقر الأصول المشفرة أو الافتراضية كنقد قانوني في الإمارات ولكن تسمح الإمارات بوجود شركات لتداول العملات الرقمية.



والبعض يرى ان دبي تسعى لتكون عاصمة للعملات المشفرة.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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