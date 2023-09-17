اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية نشرة إصدار طرح 49% من شركة أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب العام الأولي وإدراجها للتداول في بورصة مسقط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الأحد.

وشركة أوكيو لشبكات الغاز هي إحدى شركات مجموعة الطاقة الحكومية "أوكيو" التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتتمتع الشركة بحق احتكار طبيعي للبنية التحتية الأساسية لنقل الغاز في عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة، بحسب بيان سابق للشركة.

ويُعتبر طرح أوكيو لشبكات الغاز الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة، وفق الوكالة العُمانية.

تفاصيل عملية الطرح

(وفق ما نقلته الوكالة عن نشرة الإصدار)

ستمتد فترة الاكتتاب على أسهم الشركة لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر.

وستكون الأسهم المطروحة للاكتتاب -التي لا تقل عن ملياري سهم- مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى)، وفئة الأفراد (الفئة الثانية)، وفئة المستثمرين الرئيسيين (الفئة الثالثة).

وفي ما يتعلق بسعر الطرح، فقد تحدد النطاق السعري لفئة المؤسسات عن طريق بناء سجل الأوامر، ليكون النطاق من 131 بيسة عُماني إلى 140 بيسة للسهم، فيما سيتم احتساب سعر السهم للأفراد بـ 126 بيسة للسهم، وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 140 بيسة مطروحا منه نسبة خصم 10% بهدف تحفيز الأفراد على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات.

وستبلغ حصة فئة المؤسسات 40% من إجمالي الطرح، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100 ألف سهم، أما فئة الأفراد فسوف يخصص لها نسبة 30% من إجمالي الطرح، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب هذه الفئة ألف سهم.

فيما سيُخصص 30% من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين، التي يمثلها المستثمرون المؤهلون من داخل عُمان وخارجها.

للمزيد: أوكيو لشبكات الغاز العُمانية تعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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