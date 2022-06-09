أعلنت شركة الأهلي المالية مدير اكتتاب شركة رتال للتطوير العمراني، تغطية طرح الأفراد أكثر من 8.8 مرة، وفقا لبيان لبورصة السعودية يوم الخميس.

تطرح الشركة 12 مليون سهم بما يمثل 30% من رأسمالها في البورصة، مقسمة 90% للمؤسسات و10% للأفراد، بسعر 120 ريال ( 32 دولار) للسهم.

بلغت نسبة تغطية طرح المؤسسات 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

نبذة عن الشركة

هي شركة سعودية خاصة تأسست عام 2012 وتعمل في قطاع التطوير العقاري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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