* تم نشرالقصة يوم 24 يوليو وتحديث موقعها على زاوية عربي يوم 25 يوليو

توقفت إمدادات الغاز الجزائرية لإسبانيا بسبب عطل في الأنبوب الواصل بين البلدين من الجانب الإسباني، بحسب بيان مقتضب لسوناطراك نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتعد الجزائر أحد أكبر موردي الطاقة لإسبانيا.

وأضافت سوناطراك أنه يجري العمل على إصلاح الأنبوب لاستئناف ضخ الغاز في أقرب وقت.

وتراجعت أحجام الغاز الموردة من الجزائر إلى إسبانيا خلال يونيو بنحو 50% على أساس سنوي، بحسب بيانات مشغل الشبكات إيناجاز التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج، وذلك على خلفية نزاع دبلوماسي بين البلدين.

كانت الجزائر علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا في يونيو الماضي إثر خلاف حول مساندة الأخيرة للمغرب في قضية الصحراء الغربية والتي تعد واحدة من أطول النزاعات الجيوسياسية في المنطقة.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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