تراجعت أسعار النفط الأربعاء فيما لا تزال عالقة بين المخاوف بشأن المعروض والطلب المتأثر بركود محتمل بسبب إجراءات مواجهة التضخم القائمة.

ووفقا لتقديرات من معهد البترول الأميركي، ارتفعت مخزونات النفط لدى أمريكا بنحو 2 مليون برميل، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر.

ورغم التراجع لا تزال الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما يترقب السوق اجتماع أوبك بلس في أغسطس لحسم إمكانية زيادة الإنتاج خاصة بعدما لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحصول على موافقة سعودية لزيادة الإنتاج بشكل فوري في زيارته للرياض الأسبوع الماضي.

انخفض خام برنت 0.3% إلى 106.98 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس 0.7% إلى 103.53 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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