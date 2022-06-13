هوت أسعار العملات المشفرة في تعاملات يوم الاثنين، وسط تذبذب الأسواق ومخاوف الركود الاقتصادي وانهيار العملات المستقرة، لكنها قريبة من مستوى يمكنها من الارتداد نحو الارتفاع على المدى القصير، بحسب محلل.

انخفضت البيتكوين – وهي أشهر عملة مشفرة – بنسبة 13% إلى 23.9 ألف دولار وفقا لبيانات كوين ماركت كاب، كما انخفضت عملة ايثريوم بنسبة 16.9% إلى 1.2 ألف دولار.

وبحسب عبد العزيز البغدادي، مدير محافظ مقيم في قطر، إن تراجع العملات المشفرة نتيجة اتجاه هابط لسوق الكريبتو بسبب عدة عوامل، أهمها هو المشكلات المستمرة للعملات المستقرة نسبيا مثل لونا، إضافة للضغوط الاقتصادية وآثار التضخم ورفع الفائدة.

وقد انهارت عملة لونا المرتبطة بالدولار في مايو لمستويات قياسية بسبب هجوم إلكتروني وسجلت مستوى صفر مايو الماضي بعد ارتفاعات وصلت ل 120 دولار.

"مظاهر الضعف واضحة والتشاؤم في أعلى حالاته في كل الأسواق، نرى ذلك من انخفاض السيولة، وبالنظر لأداء الأيام السابقة يمكننا توقع سيناريوهين لكن بشكل عام نحن نقترب من مرحلة تصحيحية للبيتكوين،" بحسب البغدادي.

"ربما يحدث ارتداد سريع.. أو أن نتحرك في اتجاه عرضي مائل للهبوط يتم خلاله التجميع و يكون قاعدة الصعود القادم، في كلا الحالتين، أعتقد أن بيتكوين تستعد لإنهاء الهبوط التصحيحي الذي شاهدناه من مستويات الـ 68 ألف و حتى الآن".

ويتوقع البغدادي، أن تعاود بيتكوين الصعود على أن تخترق مستوى 68 ألف الذي وصلت له في نوفمبر 2021 مرة أخرى، والذي يعد مستوى دعم جيد للسعر.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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