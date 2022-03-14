أعلنت شركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير الطرح الأولي، تحديد النطاق السعري لطرح شركة السعودية لتمويل المساكن.

ووفقا لبيان من الشركة لبورصة السعودية، يوم الاثنين، تم تحديد النطاق السعري بين 17 و20 ريال سعودي (4.5 و5.3 دولار) للسهم.



وستطرح الشركة 30 مليون سهم، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر لها، ويبلغ رأس مالها مليار ريال (266.7 مليون دولار).

وستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات غدا الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل 21 مارس، وبعدها سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب.

نبذة عن الشركة

(وفق نشرة الطرح)

تأسست شركة السعودية لتمويل المساكن في 2007 وتعمل في نشاط التمويل العقاري للأفراد بما فيها المنازل والأراضي السكنية والشقق في السعودية، وتمويل المشاريع التجارية والصناعية.



ومن كبار المساهمين في الشركة: البنك العربي الوطني 40% من أسهم الشركة، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري 15%، وشركة مملكة التقسيط للتجارة 9%، ويوسف عبدالله الشلاش وهو رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي 8%.

وحققت الشركة في 2020 صافي ربح بنحو 85.2 مليون ريال سعودي (22.7 مليون دولار) مقابل نحو 54.7 مليون ريال (14.6 مليون دولار) في 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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