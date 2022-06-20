أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لطرح الآمار الغذائية، النطاق السعري لسهم الشركة بين 103 و 115 ريال ( 27.46 و 30.66 دولار) وفقا لبيان لبورصة السعودية يوم الاثنين.

وتبدأ الاثنين فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وحتى 27 يونيو، على أن يتبعها عملية اكتتاب الأفراد.

وستطرح شركة الآمار الغذائية السعودية، مشغل مطاعم الوجبات السريعة، نحو10.6 مليون سهم بما يمثل 41.7% من أسهمها في البورصة السعودية.

الآمار هي شركة خاصة تأسست في 1992، ويقع مقرها في الرياض، وتمتلك امتياز دومينوز بيتزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك العلامة التجارية 'Dunkin في مصر والمغرب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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