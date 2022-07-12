واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الثلاثاء مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن الطلب من تباطؤ اقتصادي يدعمه اكتشاف متحور جديد لكوفيد 19.

أعلنت الصين الثلاثاء تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، بعد أن اكتشفت مدينة شنغهاي الصينية الأحد حالة إصابة تتعلق بسلالة من متحور Omicron يدعى Omicron BA.5.2.1، الذي ينتشر أسرع ويعتبر أخطر من Omicron.

فيما يتعلق بالمعروض، تراجعت المخاوف قليلا بعدما ألغت محكمة روسية قرار وقف تفريغ نفط كازاخستان في ميناء نوفوروسيسك الروسي والذي كان سيصعب تصدير النفط الكازاخستاني الذي يمثل 1% من إمدادات الخام العالمي.

وتوترت العلاقات بين الجارتين كازاخستان وروسيا بسبب تصريحات للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تعهد فيها بتعاون أكبر في مجال الطاقة مع أوروبا.

فيما يترقب السوق خطة صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 التي تنتهي في 21 يوليو وهو أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 105.75 دولار للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 102.64 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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