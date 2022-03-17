أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، جولة خليجية التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقالت وكالة أنباء السعودية الرسمية، إن ولي العهد بحث مع جونسون القضايا الإقليمية والدولية بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لكنها لم تذكر بشكل واضح محادثات عن ضخ مزيد من النفط السعودي في السوق.

ونقلت رويترز تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأربعاء، قال فيها إن السعودية لديها تفهم لضرورة ضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية، لكن فيما يتعلق بزيادة الإنتاج قال إنه يجب أن يوجه السؤال السعوديين بشأن ذلك لكن "الاقتصاد العالمي القوي، والاقتصاد البريطاني القوي ... إلى حد كبير في مصلحة الدول المنتجة للنفط أيضا".

كان وزير الطاقة الإماراتي قال إن بلاده ملتزمة باتفاق أوبك + بشأن الإنتاج، وأنه لا يوجد قرار أحادي في سوق النفط فيما يتعلق بزيادة الإنتاج.

يأتي هذا فيما عاودت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس بعد تراجعات خلال الأسبوع الجاري، لتزيد بـ 3% بسبب مخاوف بشأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا من الخام الروسي.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 3.1% إلى 101.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3% إلى 97.84 دولار للبرميل بحسب رويترز.



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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