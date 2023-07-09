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أعلنت البورصة المصرية، يوم الأحد، بدء تداول سهم شركة طاقة عربية العاملة في مجال توزيع الطاقة في مصر والشرق الأوسط.

وجاء بدء التداول على سهم الشركة بعدما كانت البورصة وافقت أوائل يونيو الماضي على قيد أسهم طاقة عربية لفترة مؤقتة بغرض التداول المباشر بعد ذلك بدون طرح.

وطاقة عربية هي إحدى شركات مجموعة "القلعة" المصرية للاستثمارات، وتعمل في توزيع الطاقة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بالتزامن مع بدء تداول سهم الشركة بحسب بيان صحفي من البورصة، إن إدراج أسهم مجموعات كبرى مثل طاقة عربية يساعد تلك الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع.

وقال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة طاقة عربية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالتزامن مع بدء تداول سهم الشركة، إن طاقة عربية تهدف في الوقت الحالي للتوسع إقليميا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنفذ مشروعات في تنزانيا وموزمبيق، وتعمل على مشروع في السعودية بمجال الغاز.

وأشارت باكينام كفافي الرئيسة التنفيذية لطاقة عربية، خلال المؤتمر، إلى أن الشركة اختارت العمل في هاتين الدولتين نظرا لتوافر الغاز بهما وهي دول تريد التحول إلى العمل باستخدام الغاز، مشيرة إلى أن بدء عمليات التشغيل لأعمال الشركة في تنزانيا سيكون خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتعمل الشركة على مد خطوط غاز في تنزانيا وعمل محطات غاز لتموين السيارات، وفق ما قيل خلال المؤتمر الصحفي.

ولفتت كفافي إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء 12 محطة غاز في تنزانيا سيتم تنفيذها تدريجيا.

وإضافة إلى مشروعات الشركة خارج مصر، تعمل طاقة عربية حاليا على المشاركة في مشروعات مع الحكومة المصرية، منها مشروعات لتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت كفافي إن الشركة ستزيد من حجم استثماراتها خلال العام الجاري بنحو 700 مليون جنيه عن العام الماضي، لتصل استثماراتها إلى 1.7 مليار جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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