بدأ التداول على سهم شركة بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات نشطة، يوم الجمعة، في أكبر طرح في أبو ظبي على الإطلاق، والأكبر لشركة بتروكيماويات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغت القيمة السوقية للشركة التي تعمل في صناعة البولي أوليفن المستخدم في صناعة السيارات والأحذية ومنتجات التعبئة والتغليف، نحو 87.8 مليار درهم ( 23.9 مليار دولار) ورأسمالها 17.7 مليار درهم ( 4.8 مليار دولار) وفقا لبيانات سوق أبو ظبي.

وبلغ سعر السهم بحلول الحادية عشر صباحا بتوقيت دبي 2.92 درهم (0.79 دولار) فيما كان سعر الطرح 2.45 درهم (0.66 دولار) للسهم.

وطرحت "بروج" التي تأسست عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" النمساوية نحو 10% من أسهمها للاكتتاب العام، ضمن سلسلة طروحات تنفذها شركة أدنوك الإماراتية في السوق الإماراتي.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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