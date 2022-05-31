جمعت شركة بروج الإماراتية للبتروكيماويات أكثر من 2 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد أن تخطى الإقبال على الطرح الأولي 83.4 مليار دولار، وفقاً لوكالة رويترز.

وتمت تغطية الطرح أكثر من 40 مرة يوم الاثنين، بحسب رويترز، أي عندما فتح الباب أمام المستثمرين للاكتتاب.

ومن المقرر البدء بالتداول في أسهم بروج يوم الجمعة في ما يعتبر أكبر اكتتاب شهدته بورصة أبوظبي لهذا التاريخ.

تنشط حركة الطروحات الأولية في أسواق الخليج بسبب ارتفاع النفط على الرغم من استمرار قلق المستثمرين في الأسواق العالمية.

وتطرح "بروج" التي تأسست عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" النمساوية نحو 10% من أسهمها للاكتتاب العام، ضمن سلسلة طروحات تنفذها شركة أدنوك الإماراتية في السوق الإماراتي.

تعمل بروج في صناعة البولي أوليفن الذي يستخدم في عدة صناعات منها صناعة السيارات والأحذية ومنتجات التعبئة والتغليف.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا