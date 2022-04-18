أعلنت البورصة السعودية (تداول)، يوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لتمويل المساكن في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وطرحت الشركة 30% من رأسمالها للتداول في السوق السعودية بسعر 20 ريال (5.3 دولار) للسهم الواحد.

ماذا نعرف عن الشركة؟

تأسست في عام 2008 وتعمل في نشاط التمويل العقاري للأفراد، بما في ذلك تمويل وشراء المنازل والأراضي السكنية، وتمويل إنشاء المشاريع التجارية والصناعية، وتمويل العقارات التي يتم تطويرها من شركات التطوير العقاري.

يمتلك البنك العربي الوطني 28% من أسهم الشركة بعد الطرح، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري 10.5% وشركة مملكة التقسيط للتجارة 6.3% ويوسف بن عبدالله الشلاش 5.6% (وهو رئيس مجلس الإدارة).

فيما انخفضت بعض الطرح حصة مؤسسة التمويل الدولية بالشركة من 5% إلى 3.5%. ومؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.

في عام 2020 بلغ صافي ربح الشركة 85.2 مليون ريال (22.7 مليون دولار) وإيراداتها 303.3 مليون ريال (80.9 مليون دولار).

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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