أعلنت البورصة السعودية، في بيان يوم الخميس، أن التداول على أسهم شركة الدواء للخدمات الطبية في السوق الرئيسية سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 14 مارس 2022.

وطرحت شركة الدواء 25.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، في البورصة السعودية، موزعة بين 90% للمؤسسات، و10% للأفراد، وتولت شركة جي آي كابيتال إدارة الاكتتاب.

وتم تغطية اكتتاب المؤسسات 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما تم تغطية عملية الطرح لفئة الأفراد 2,515%، وفق بيانات سابقة من مدير الطرح.

وتأسست الشركة في عام 1993 بالسعودية، ولديها 5 شركات تابعة هي الدواء للخدمات الطبية منطقة حرة، وهولينز جي إم بي إتش، ورونزاك جي إن بي إتش، وجلانزين منطقة حرة، ومصنع المتطورة الأول لصناعة الأجهزة الطبية، كما تمتلك الشركة أكثر من من 900 صيدلية منتشرة في 100 مدينة بالمملكة، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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