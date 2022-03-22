واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها صباح يوم الثلاثاء وسط أنباء عن أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يفكرون في فرض عقوبات على النفط الروسي، كما أدت الهجمات على منشآت النفط السعودية إلى توتر في السوق، وفقا لرويترز.



وارتفع خام برنت بنسبة 2.75% إلى 118.80 دولار، وخام تكساس بنسبة 1.96% إلى 114.32 دولار.

وينقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي، حيث تجادل بعض الدول بما في ذلك ألمانيا بأن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي.



وتعتزم حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستهلك للنفط والغاز الروسي، دراسة ما إذا كانت ستفرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، عندما تجتمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تشديد العقوبات على موسكو.



في المقابل حذر الكرملين من أن أي حظر للنفط الروسي سيكون له تأثير عميق على السوق وسيضر القارة بشكل أكبر.



على جانب آخر من التحديات التي تواجه سوق النفط، تبرأت السعودية من أي تعطل في الإمدادات النفطية العالمية بعد الهجمات على منشآتها النفطية من قبل الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعد استهداف منشأتين تابعتين لأرامكو السعودية هذا الأسبوع.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)