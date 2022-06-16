عاودت أسعار النفط الارتفاع يوم الخميس، بدعم من النقص في إمدادات النفط والتوقعات بارتفاع الطلب في ذروة الصيف، بحسب رويترز.

وساهمت أيضا المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في انتعاش الأسعار بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في أكبر زيادة منذ 28 عام لمواجهة التضخم.

ارتفع خام برنت 0.7% إلى 119.28 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس 0.9% إلى 116.33 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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