تباينت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء وتعافت من خسائر مبكرة ، حيث أثار التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف بشأن الإمدادات في مواجهة مخاوف من ضعف الطلب في أعقاب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وفقا لرويترز.

وارتفع خام برنت 0.1% إلى 106.75 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع خام تكساس 0.1،% إلى 101.85 دولار للبرميل.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، والتي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "جرائم حرب"، بينما نفت روسيا استهداف المدنيين.

ومن المقرر أن تعلَن العقوبات الجديدة يوم الأربعاء، بالتنسيق بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة والاتحاد الأوروبي، مستهدفة البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمار الجديد في روسيا وشراء الفحم من موسكو وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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