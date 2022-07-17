عاد النفط الليبي بشكل رسمي للأسواق الدولية، بعد رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية كافة.

ودخلت الناقلة IBELA التي ترفع العلم الإيطالي ميناء البريقة التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز، بهدف تحميل أول شحنة بحسب ما نشرته مؤسسة النفط الليبية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ويعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على خلفية الأزمات السياسية المستمرة. وأعلنت السلطات القوة القاهرة - التي تعفيها من المساءلة القانونية تجاه عملائها- على حقول نفط وموانئ أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة السابقة.

وعينت حكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي بينما رفض القرار البرلمان الذي يقع في شرق ليبيا، وأعلن الإبقاء على مصطفى صنع الله كرئيس للمؤسسة.

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(إعداد: أمانى رضوان. للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)