تدرس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إعلان حالة "القوة القاهرة" خلال 72 الساعة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج و الشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت، وفقا لبيان يوم الاثنين.

ما هي القوة القاهرة؟

القوة القاهرة تعفي المؤسسة من مسؤولية قانونية تجاه عملائها.

يعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان إن "الوضع جد خطير" وإن "استقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها."

وأشار صنع الله إلى انخفاض معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكن البلاد من مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع القادمة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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