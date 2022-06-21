قالت الكويت، يوم الثلاثاء إن لديها خطة استثمارية لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). لكنها لم توضح طبيعة هذه الخطة.

وكان تحالف أوبك+ (أوبك وحلفائها) قرر مطلع الشهر الجاري زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في كل من يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا كما هو متفق عليه سابقا.

ونقلت وكالة كونا عن نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قوله، يوم الثلاثاء، إن الكويت لديها قدرة لزيادة المنتجات البترولية نتيجة لبدء التشغيل المبدئي لمصفاة رابعة، تعد الأكبر إقليميا بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل من النفط الخام.

وتخطط الكويت إلى رفع إنتاجها من النفط إلى 2768 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو.

وتسعى مؤسسة البترول الكويتية، المملوكة للدولة، حاليا إلى اقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك عالمية لاستخدامها في تمويل مشروعات رأسمالية ومنها مشروعات متعلقة بإنتاج النفط والغاز، بحسب ما نقلته رويترز عن وثيقة برلمانية الشهر الجاري.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا