* إغلاق بورصة مصر هو إغلاق الأربعاء لأن البورصة مغلقة الخميس بسبب أعياد ثورة يناير وعيد الشرطة.

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

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