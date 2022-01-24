للمزيد عن أخبار اليوم: اعتراض هجوم جديد للحوثيين على الإمارات

وعن تداعياته على السوق الإماراتي: أسواق الإمارات وهجمات الحوثيين.. ما الأثر وما المتوقع؟





(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

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