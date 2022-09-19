بحثت السعودية والهند إمكانية جعل التبادل التجاري بينهما بالعملتين المحليتين (الروبية الهندية والريال السعودي)، بحسب ما قالته الحكومة الهندية في بيان يوم الاثنين نقلته رويترز.

وناقش البلدان فرص تنويع وتوسيع نطاق التجارة وإزالة العقبات التجارية وتسريع وتيرة إصدار التصاريح والتسويق للمنتجات الدوائية الهندية في السعودية، وفق البيان.

ويأتي البيان بالتزامن مع انعقاد مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي حاليا، والذي يزور خلاله وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال المملكة.

وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حجم التبادل التجاري (الصادرات والواردات) بين السعودية والهند نحو 103 مليار ريال سعودي (نحو 27.5 مليار دولار)، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وشهدت الفترة الماضية اتجاه متزايد للاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري.

وبحسب إعلان مشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون (التي تضم 8 دول أبرزهم الصين وروسيا والهند وباكستان) نقلته رويترز يوم الجمعة، فقد وافقت الدول الأعضاء على خارطة طريق للزيادة التدريجية في استخدام عملاتها المحلية في المبادلات التجارية بينها، وذلك في قمة عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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